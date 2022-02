Einsatz in Remscheid : Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Einsatz in Remscheid

Remscheid Weil er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, hat ein junger Remscheider am frühen Samstagmorgen, 19. Februar, einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.