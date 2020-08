Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Drei Neuinfektionen im Donnerstag

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind drei weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gibt es 115 Erkrankte. 121 waren es am Mittwoch.

Das Gesundheitsamt des Kreises Wesel hat am Donnerstag drei weitere Corona-Infektionen gemeldet. Die Neuinfizierten kommen aus Moers, Neukirchen-Vluyn und Wesel. Insgesamt liegt die Zahl der neuen Fälle damit leicht unter denen der vergangenen Tage. Gleichzeitig gibt es mehr Menschen, die die Infektion überwunden haben und nunmehr als genesen gelten. Aktuell befinden sich 115 Menschen in Quarantäne. 121 waren es am Mittwoch. Schwerpunkte oder Auffälligkeiten sind im Moment nicht zu erkennen.