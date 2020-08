Unsere Woche : Einfach nicht zu verstehen

Keine Straßenmusik in Zeiten von Corona. Foto: hsb-cartoon/Schwarze-Blanke

Es gibt Entscheidungen, die kann man als Bürger einfach nicht nachvollziehen. So fragt man sich, was die Dinslakener Stadtverwaltung eigentlich geritten hat, dass sie die Pläne zweiter Gastronomen von der Duisburger Straße und des Musikers Cesare Siglarski, in der Altstadt am Wochenende Straßenmusiker auftreten zu lassen, gekippt hat.

Vorgesehen war, dass am Samstag in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr ein Musiker Im Bereich Duisburger Straße, Brückstraße, also im Bereich der Evangelischen Stadtkirche auftreten sollte. Doch die Kommune genehmigte das nicht, weil die Feuerwehr dort nicht mehr passieren könnte und die coronabedingten Abstände, vier Meter vom Sänger zum Publikum sind vorgeschrieben, nicht eingehalten werden könnten.

Ja, geht es denn noch? Vorgesehen war der Auftritt eines Musikers, der dabei ein Instrument spielt, leicht verstärkt, denn zu laut darf es ja nicht werden. Da kommt ja nicht der amerikanische Star-Musiker Cameron Carpenter mit seiner mobilen Orgel, für deren Transport schon in der abgespeckten Ausführung ein Laster notwendig ist. Nein, da spielt jemand auf seiner Gitarre. Und wenn dieser Musiker einen Verstärker benötigt, dann ist das keiner zur Beschallung eines Stadions, sondern einer mit einem Griff oben dran, damit man ihn wie eine Tasche (Größe Handgepäck für den Flieger) tragen kann. Und ich wette, wenn die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug anrückt, mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn, unterbricht jeder Straßenmusiker seinen Vortrag und macht schnell Platz, um die Einsatzkräfte durchzulassen. Und ob die Zuhörer dem Musikanten so nah auf die Pelle rücken, dass der erforderliche Abstand nicht eingehalten wird, darf bezweifelt werden. Was anderes wäre es natürlich, wenn Helene Fischer singen würde, aber deren Auftritt wäre wohl nicht zu bezahlen. So sorgt die Verwaltung dafür, dass Bürger vor Unverständnis mit dem Kopf schütteln.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.