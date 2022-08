12. bis 16. September : 60 Tonnen-Transformator behindert Verkehr in Dinslaken

60 Tonnen-Transformator behindert Verkehr in Dinslaken

Dinslaken Vom 12. bis 16. September wird die Landwehrstraße in Dinslaken gesperrt. Die Zufahrt für Anwohner soll mit Ausnahme eines Vormittags gewährleistet sein.

Die Anlieferung eines 60 Tonnen schweren Transformators wird vom 12. bis 16. September den Verkehr auf der Landwehrstraße in Dinslaken beeinträchtigen. Darauf weisen der Verteilnetzbetreiber Westnetz und das Dinslakener Holz-Energiezentrum hin, die derzeit die Umspannanlage in Dinslaken erweitern. Ziel ist es, regenerative Energien in das öffentliche Netz einzuspeisen.