Maximal 500 Badegäste dürfen rein : Stadtwerkebad DINamare bleibt beim Online-Ticket

Dinslaken Das Stadtwerkebad will die Regelung vorerst bis Ende August beibehalten. Der Grund: Zeitgleich dürfen derzeit nur 500 Gäste in das Bad.

„In den Ferien wurden überwiegend positive Erfahrungen gesammelt“, so Betriebsleiter Fabian Friese und geht näher auf den Grund für die Entscheidung ein, den Ticketverkauf rein digital abzuwickeln: „Aufgrund der Baustelle im Außenbereich des DINamare können derzeit nur rund 500 Gäste zeitgleich in das Stadtwerkebad. Der Sommer lässt sich aber zum Glück nicht auf die Sommerferien begrenzen, so dass wir auch nach dem Ende der Sommerferien am 9. August das Problem der begrenzten Kapazität haben.“