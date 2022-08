Einsatz in Voerde : Polizisten geschlagen, getreten und bespuckt

Einsatz in Voerde

Voerde Mit einem aggressiven Schläger bekamen es Polizeibeamte bei einem Einsatz in Voerde zu tun. Ein 25-Jähriger schlug, trat und spuckte um sich.

Ein 27-jähriger Polizist ist am Sonntag bei einem Einsatz an der Bahnhofstraße in Voerde leicht verletzt worden. Als er um 19.50 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen aufklären wollte, trat ein aggressiver 25-Jähriger gegen den Bauch des 27-jährigen Beamten und versetzte ihm mehrere Schläge gegen den Hinterkopf.