Nach Bankbesuch in Dinslaken : Taschendiebe stehlen Seniorin EC-Karte und Geldbörse

Dinslaken Weil die Seniorin ihre Pin auf einen Zettel geschrieben hatte, hatten Diebe leichtes Spiel. Mit der gestohlenen EC-Karte konnten sie problemlos an das Geld der 83-Jährigen kommen.

Eine Seniorin ist am Donnerstag zwischen 10.15 und 11 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die 83-Jährige hatte Geld bei einem Geldinstitut an der Sterkrader Straße in Hiesfeld abgehoben. Als sie danach in einem Geschäft an der selben Straße bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel war. Diebe konnten mit einer EC-Karte problemlos Geld abheben, da die Seniorin ihre Pin auf einen Zettel geschrieben hatte.