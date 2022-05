Keine weiteren Verkehrsbehinderungen in Dinslaken : Fernwärmetrasse wird durch den Park am Bärenkamp verlegt

Dinslaken Die Verlegung der Fernwärmeleitungen zur Anbindung des Dinslakener Holzenergiezentrums ans Fernwärmesystem schreiten weiter voran. Am Montag beginnt der nächste Bauabschnitt.

Aktuell wurde die Verbindungsleitung im Kontext mit Sanierungsarbeiten am bestehenden System unter der Heinrich-Nottebaum-Straße verlegt. Nun ist der Bauabschnitt an der Reihe, der durch die Parkanlage zwischen Schloßstraße und Bärenkampallee führt. Mit Verkehrsbehinderungen ist hierbei nicht zu rechnen, auch der Park ist weiterhin für Spaziergänge nutzbar, bestätigt der Fernwärmeverbund Niederrhein (FVN).

Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. Mai, und werden voraussichtlich bis Mitte September andauern. Die Fernwärmeversorgung Niederrhein hat den Trassenverlauf dabei so geplant, dass möglichst wenig in den Grünbestand des Parks eingegriffen wird. Zwei Bäume mussten entfernt werden, für Ersatz wird in Abstimmung mit der Stadt Dinslaken in unmittelbarer Nähe außerhalb des Trassenraums gesorgt.