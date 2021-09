Regulierte Abgabe an Volljährige : Grüne setzen sich für ein Cannabis-Modellprojekt ein

Regulierte Abgabe an Volljährige

Dinslaken Die Kommunalpolitiker erhoffen sich von der Umsetzung ihres Vorschlags einen verbesserten Verbraucher- und Gesundheitsschutz. Der Jugendschutz soll absolute Priorität haben.

Die Grünen setzen sich für ein Cannabis-Modellprojekt in Dinslaken ein. „Von einem Modellprojekt zur regulierten Abgabe von Cannabis versprechen wir uns einen verbesserten Verbraucher- und Gesundheitsschutz“, so Sammy Siegel, Mitglied der Ratsfraktion der Grünen, in einer Pressemitteilung.