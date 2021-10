SPD-Bundestagsabgeordneter : Jan Dieren für Cannabis-Modellprojekt in Moers

Cannabis-Pflanzen, aus denen auch Marihuana hergestellt wird. Foto: dpa/ABIR SULTAN

Moers Der Moerser unterstützt in der Legalisierungsdebatte seinen Parteikollegen Karl Lauterbach. Der hat sich dafür ausgesprochen, in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene festzuschreiben. Was das mit der Grafenstadt zu tun hat.