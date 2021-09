Tischtennis : Ein starker Wolfgang Gerth ist für GW Flüren zu wenig

Niederrhein Der Verbandsligist verliert gegen Union Mülheim mit 3:6. Die Damen des TV Voerde gleichen in der NRW-Liga ihr Punktekonto durch ein 8:2 aus.

Zumindest für die Damen des TV Voerde hat sich der zweite Spieltag im Tischtennis gelohnt, denn der NRW-Ligist glich durch den 8:2-Erfolg über PSV Borussia Düsseldorf das Punktekonto aus. Dagegen musste sich Herren-Verbandsligist GW Flüren trotz guter Leistung dem Gast TTC Union Mülheim mit 3:9 beugen. In der Landesliga kam der Weseler TV zu zwei kampflosen Punkten, da DJK Rhenania Kleve in der Kreisstadt nicht antrat.

Herren-Verbandsliga Trotz der 3:9-Niederage gegen Union Mülheim war der Flürener Wolfgang Gerth nicht unzufrieden. „Wir haben gut dagegen gehalten, hätten am Anfang auch alle drei Doppel gewinnen können und zudem einige Einzel nur hauchdünn verloren“, so Flürens Spitzenmann, der selbst der überragende Spieler der Partie war. „Mein bandagiertes Knie habe ich kaum gespürt“, sagte er nach seinem Doppelsieg an der Seite von Christian Thomas und den Erfolgen in den Spitzeneinzeln gegen Rui Ramirez und Christian Meisenburg. „Auf jeden Fall haben wir noch Luft nach oben“, glaubt Gerth an eine weitere Steigerung der Mannschaft.