Gegenwind für die „Spaziergänger“ : „Gedenken der Corona-Toten und Wertschätzung der Pflegekräfte“ am Montagabend vor Dinslakens Rathaus

Das Rathaus in Dinslaken. Hier kamen an mehreren Montagabenden Corona-Maßnahmen-Gegnerinnen und -Gegner zusammen. Am kommenden Montag besetzen die „Omas gegen Rechts“ den Platz. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Die „Omas gegen Rechts“ haben für Montagabend eine Versammlung in Dinslaken angemeldet. Damit besetzen sie nun ganz legal den Platz, auf dem in den vergangenen Wochen montagsabends Corona-Maßnahmen-Gegner nach „Spaziergängen“ zusammenkamen.

In Dinslaken wollen Aktive ein Zeichen setzen gegen die Kundgebungen der Corona-Maßnahmen-Gegner, die an den vergangenen Montagabenden in Form von „Spaziergängen“ durch die Stadt und zum Dinslakener Rathaus gezogen sind. Wie die Polizei mitteilt, ist dort nun für kommenden Montag ab 19 Uhr eine Versammlung angemeldet unter dem Motto: „Gedenken der Corona-Toten und Wertschätzung der Pflegekräfte“. Dahinter stehen die „Omas gegen Rechts“.

Die Dinslakener „Spaziergänge“ der waren bisher immer unangemeldete und somit ungesetzliche Zusammenkünfte. Mit Blick auf kommenden Montag kündigt die Polizei nun an, sie werde „die angemeldete Versammlung konsequent schützen“. Was das für den Fall, dass trotzdem auch „Spaziergänger“ auftauchen, nun konkret bedeutet, wird sich wohl erst zeigen, wenn es so weit ist. Es könnten Platzverweise ausgesprochen werden, so Björn Haubrok. Man werde nicht zulassen, dass Gruppen direkt aufeinandertreffen. „Wir werden auf jeden Fall ein Auge darauf haben, was da passiert“ – auch in den Straßen im Umfeld.