Aufstellung vor der Ampel nur noch einspurig : Geänderte Verkehrsführung vor der Baustelle an der Kanalbrücke in Hünxe

Geänderte Verkehrsführung vor der Baustelle an der Kanalbrücke in Hünxe

Hünxe An der Kreisverkehr-Baustelle in Hünxe wird die Verkehrsführung erneut geändert. Über den Sternweg lässt sich – jetzt auch von Wesel kommend – der Staubereich umfahren.

Der Ausbau des Kreisverkehrs an der Brückenbaustelle Kreuzung Dinslakener Straße (L1) und Weseler Straße/Gahlener Straße (L463) in Hünxe macht eine weitere Änderung der Verkehrsführung notwendig. Der Baustellenbereich wechselt vom südöstlichen in das südwestliche Viertel. Die bislang möglichen Fahrtrichtungen bleiben bestehen, ebenso die Einbahnstraßenregelung auf der Dinslakener Straße zwischen der Kreuzung und der Kreuzung mit der Alten Weseler Straße Richtung Süden. Für die Fahrradfahrer ändert sich die Wegführung leicht.

In der Vergangenheit kam es aus dieser Fahrtrichtung zu Rückstauungen, die aber auch auf die Baustelle am Sternweg zurückzuführen waren. Da die Einbahnstraßenregelung dort aufgehoben wurde, kommt es nach Einschätzung der Gemeinde Hünxe nun zu einer geringeren Verkehrsbelastung an der Kreuzung L1/L463. Zudem kann der Sternweg auch aus Wesel kommend in Richtung Hünxe zur Umfahrung der Baustelle genutzt werden. Die Einfahrt in den Bannemer Huck von der L1 kommend bleibt hinter der Zufahrt zur Autobahnpolizei gesperrt.