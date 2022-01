Zwei Berliner Kissen : Elisabethstraße in Spellen hat jetzt Bremsschwellen

Die Elisabethstraße in Spellen hat zwei Berliner Kissen erhalten, eines befindet sich in Höhe des Kinderspielplatzes. Foto: Heinz Schild

Voerde-Spellen Auf dem Teilstück zwischen Friedrich-Wilhelm-Straße und Hufstraße in Spellen brachte die Stadt Voerde zwei Berliner Kissen auf der Fahrbahn an. Sie dienen als Geschwindigkeitshemmer, denn in diesem Bereich gilt Schritttempo.