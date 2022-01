Internet-Präsentation : NRW-Skulptur: Kunst aus Dinslaken ist mit dabei

Dinslaken Das Kultursekretariat Gütersloh hat für seine Internet-Präsentation mit Kunstwerken im öffentlichen Raum auch vier Arbeiten aus Dinslaken ausgewählt.

Das Kultursekretariat Gütersloh präsentiert auf seiner Internetseite https://nrw-skulptur.net/ Kunstwerke im öffentlichen Raum in NRW. Die Stadt Dinslaken hat sich bei dem Projekt „NRW-Skulptur“ mit gleich vier Kunstwerken zur Teilnahme an der landesweiten Präsentation beworben. Und alle vorgeschlagenen Kunstwerke wurden von der Jury für zeigenswert erachtet. Dies sind das Leiterwagen-Mahnmal von Alfred Grimm (1993), das Denkmal für Jeanette Wolff von Steffi Schöne (2018), der Rote Hase von Thomas Schütte (2014/15) und „Die Sieben Säulen der Weisheit“ von Waldemar Kuhn (1965).

Das Mahmal von Alfred Grimm im Stadtpark erinnert an die ehemalige jüdische Gemeinde in Dinslaken, den „Judenzug“ vom 10. November 1938 und die Vertreibung der 28 Kinder aus dem jüdischen Waisenhaus von Dinslaken.

Kultur in Meerbusch : Neue Objekte für Kunstpfad Latumer See

Das Denkmal für Jeanette Wolff von Steffi Schöne befindet sich auf dem Jeanette-Wolff-Platz gegenüber der Neutor Galerie. In einer polierten Edelstahlsäule spiegelt sich vom Boden aus ein gebogenes Motiv korrekt wider. Es zeigt das Gesicht von Jeanette Wolff, das in der Säule zu schweben scheint und die Betrachtenden seitlich über 180 Grad begleitet. Jeanette Wolff gehörte einer jüdischen Familie an, die im Holocaust fast vollständig umgebracht wurde. Lediglich sie und ihre Tochter Edith überlebten. Jeanette Wolff, die sich schon vor 1933 in der SPD engagiert hatte, arbeitet mit an dem Entwurf des Grundgesetzes und wurde eine der ersten Abgeordneten im Deutschen Bundestag.