17-jähriger trug Kopfhörer : E-Roller-Fahrer bei Unfall in Voerde schwer verletzt

E-Roller-Fahrer bei Unfall in Voerde schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 17-jähriger E-Rollerfahrer aus Voerde am Montag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der Alexanderstraße.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Voerde bog von der Alexanderstraße nach links in die Barbarastraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Mann, der mit einem E-Roller in Richtung Brunnenweg unterwegs war. Der Jugendliche stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.