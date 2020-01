Höhe Emscherbrücke : Exhibitionist: Jogger lief unten ohne

Dinslaken Einen joggenden Exhibitionisten hat eine eine Frau aus Oberhausen bei einem Spaziergang entlang der Emscher beobachtet. Die Frau war am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund an einem Stichweg zwischen der Landwehrstraße und der Brinkstraße unterwegs.

Dort beobachtete sie in Höhe der alten Eisenbahnbrücke einen Unbekannten, der in Laufrichtung Brinkstraße lief und weder Hose noch Unterhose trug. Die Frau konnte zudem beobachten, wie der Unbekannte sich ständig in den Schritt fasste. Die Oberhausenerin drehte um und informierte die Polizei. Sie berichtete, dass sich vor Ort noch weitere Spaziergänger und ein Hundehalter mit drei Hunden aufhielten, die den Mann ebenfalls gesehen haben müssten.