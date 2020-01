Sitzung am 30. Januar : Kinder- und Jugendparlament berät über Radfahrer-Ampeln

Das ist der neue Vorstand des Kinder- und Jugendparlaments. Foto: din/Stadt Dinslaken

Dinslaken Weiteres Thema in der Sitzung am 30. Januar im Rathaus Dinslaken ist Mülltrennung an Schulen.

Das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) lädt Kinder und Jugendliche, die in Dinslaken wohnen, zur weiterführenden Schule gehen oder hier eine Ausbildung machen, zur Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ein. Sie können an diesem Tag über die Vorlage für Empfehlungen abstimmen. Das bedeutet, alle Jugendlichen können mitentscheiden, ob Anregungen an den Bürgermeister weitergegeben werden.

Auf der Tagesordnung stehen insbesondere Umwelt- und Verkehrsthemen. So befassen sich die Empfehlungen mit der Mülltrennung an Schulen, dem Aufstellen von weiteren Mülleimern an der Karl-Heinz-Klingen-Straße sowie den Heizungsanlagen in Schulen. Ebenso wird darüber gesprochen, ob man der Verwaltung empfehlen möchte zu prüfen, ob die Einrichtung einer Gelbphase an Fußgänger- und Radfahrer-Ampeln sinnvoll ist. Weiterhin stehen die Jahresplanung des KiJuPa auf der Tagesordnung sowie Berichte zu den verschiedenen Themengebieten. Zudem wird eine Vertreterin oder ein Vertreter für den Agenda-Rat der Stadt Dinslaken gewählt. Die Sitzung des Parlaments am Donnerstag, 30. Januar, beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Platz d’Agen.

Das KiJuPa ist ein Beteiligungsgremium. Alle Kinder -und Jugendlichen können sich mit ihren Ideen, Vorschlägen und Kritik an dieses Gremium wenden, ohne Mitglied sein zu müssen. Eine Mitgliedschaft im KiJuPa ist natürlich aber immer möglich. Voraussetzungen sind, dass die Interessierten mindestens die 5. Klasse besuchen und maximal 20 Jahre alt sind. Zudem müssen die Mitglieder entweder in Dinslaken wohnen oder aber hier zur Schule gehen beziehungsweise eine Ausbildung in Dinslaken absolvieren.

