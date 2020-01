Frau in Voerde vor Zug gestoßen : 28-Jähriger wird in geschlossener Psychiatrie untergebracht

Blumen und Kerzen stehen am Gleis am Bahnhof in Voerde (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Voerde/Duisburg Der Mann, der die 34-jährige Anja N. am Bahnhof in Voerde vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat, wird dauerhaft in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das hat das Landgericht Duisburg am Dienstagvormittag entschieden.

„Wir haben es hier zu tun mit einem Tatgeschehen, das - ich denke auf jeden - verstörend wirkt“, stellte der Richter in der Begründung fest. Und zwar, „weil es sich normal-psychologischen Erklärungen entzieht“. Der Beschuldigte habe unter „bestimmendem Einfluss seiner psychotischen Erkrankung“ gestanden.

Der Angeklagte sitzt mit einem Briefumschlag vor dem Gesicht im Landgericht Duisburg (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Der 28-Jährige aus Hamminkeln hatte die Frau am Morgen des 20. Juli unvermittelt und ohne erkennbaren Anlass ins Gleisbett gestoßen. Sie starb an Ort und Stelle. Ein Gutachter kam zum dem Schluss, dass der Beschuldigte psychisch krank und allenfalls stark eingeschränkt schuldfähig sei.

(szf)