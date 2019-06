Verbesserungen angestrebt : CDU nimmt die Hünxer Straße in ihren Fokus

Dinslaken Christdemokraten haben einen Prüfauftrag an die Dinslakener Stadtverwaltung auf den Weg gebracht.

Die CDU-Fraktion hat einen Prüfauftrag an die Verwaltung auf den Weg gebracht, der die Entwicklung entlang der Hünxer Straße in den Fokus nimmt. Heinz Wansing, Vorsitzender der CDU-Fraktion, skizziert den Prüfauftrag: „Der Antrag fordert die Verwaltung auf zu prüfen, ob eine Gestaltungssatzung für den Bereich entlang Hünxer Straße erlassen werden kann und ob die Möglichkeit besteht, ein Fassadenprogramm für diesen Bereich aufzulegen.“ Darüber hinaus möchte die CDU-Fraktion von der Verwaltung wissen, wie die Radwegesituation entlang der Hünxer Straße verbessert werden kann. Auch das Problem der leerstehenden Ladenlokale möchten die Christdemokraten in den Blick nehmen und von der Verwaltung wissen, welche Lösungsansätze und Aktivitäten es seitens der Stadt für dieses Problem gibt. Des Weiteren soll die Verwaltung beauftragt werden, weitere Maßnahmen zu prüfen, wie die städtebauliche Qualität entlang der Hünxer Straße verbessert werden kann.

„Die Hünxer Straße ist eine der befahrensten Straßen der Stadt. Sie ist Ein- und Ausgangstor unserer Stadt. Oftmals vermittelt die Hünxer Straße den ersten Eindruck von Dinslaken. Entlang der gesamten Hünxer Straße fanden in den vergangenen Jahren verschiedenste Entwicklungen statt. So hat sich das Gewerbe- und Wohncluster auf dem ehemaligen Zechengelände positiv entwickelt und die städtebauliche Qualität des Stadtteils erhöht. Entgegengesetzt dazu hat sich die gegenüberliegende Straßenseite der Hünxer Straße negativ verändert. Leerstehende Ladenlokale, zugeklebte Schaufensterscheiben oder sanierungsbedürftige Gebäude und Fassaden sind zur Regel geworden“, so Fabian Schneider, Pressesprecher der CDU-Fraktion. Diese verbesserungswürdige städtebauliche Qualität werde weder dem neuen Gewerbe- und Wohncluster noch der Gartenstadt gerecht. Ähnliches gelte für die Hünxer Straße ab der Kreuzung Augustastraße in Richtung Innenstadt. Das Auflegen eines Fassadenprogramms in der Innenstadt hat nach Ansicht der CDU-Fraktion gezeigt, dass dies ein erfolgversprechendes Instrument ist, um auf die städtebauliche Qualität positiv einzuwirken. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass die Qualität der Fahrradwege entlang der Hünxer Straße verbesserungswürdig sei.