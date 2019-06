Bürger können sich beteiligen : Webseite zur Zukunft der Trabrennbahn ist online

Dinslaken Auf der Internetseite wird der Entwicklungsprozess des Areals der Trabrennbahn dokumentiert.

Der Dialog zur Entwicklung eines Wohnquartiers auf dem Trabrennbahn-Areal geht voran. Anfang April hatten mehr als 300 Menschen auf Einladung der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft Din-Fleg und der Stadt Dinslaken die Auftaktveranstaltung besucht – jetzt geht die neue Internetseite www.zukunft-trabrennbahn.de an den Start. Sie begleitet und dokumentiert den Entwicklungsprozess des Areals in den kommenden Jahren.

Fachliche Fragen und Anregungen können per E-Mail an das Projektteam von Din-Fleg und Stadt Dinslaken geschickt werden. Gestalterisch orientiert sich die Website an den Formen und Farben des in der Auftaktveranstaltung gewählten Logos. Es gibt vier Beteiligungsschwerpunkte: Informieren, Abstimmen, Mitreden und Mitgestalten. Jedem wurde eine Farbe zugeordnet. Durch den Farbcode soll auf der Website schnell klar sein, wo, wann und wie man sich in den Beteiligungsprozess einbringen kann.