Einbahnstraßenregelung, Fußweg, Kreisverkehr : So geht es weiter auf der Augustastraße

Gäste von Stadt und Betrieben an der Baustelle:Christel Brocksch, Daniel Jonkmanns, Uwe Bienemann, Martina Brauer und Svenja Krämer (v.l.). Foto: Zehrfeld

Dinslaken Weil der Kreisverkehr früher gebaut wird, wird die Baustellen-Zeit um ein paar Monate verkürzt. Mitte 2020 soll alles geschafft sein. Bis dahin hoffen ansässige Unternehmen auf treue Kunden, die Stadt hofft auf gelassene Anwohner.

Beim Umbau der Augustastraße geht es jetzt richtig rund, dafür soll am Ende auch alles etwas schneller vorbei sein. Nicht erst im November 2020, sondern voraussichtlich bereits Mitte 2020 soll der komplette Straßenausbau abgeschlossen sein. Wegen organisatorischer Vorteile wird der Kreisverkehr auf Höhe der Katharinenstraße nicht erst am Ende geschaffen, sondern bereits jetzt in Angriff genommen. Er könnte schon im Herbst dieses Jahres fertig werden. „Vor dem Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall“, hoffen die Planer.

Einen genauen Zeitplan für einzelne Phasen auf der Baustelle zwischen Industrie- und Katharinenstraße gibt es ansonsten nicht. Sie gehen ineinander über, heißt es. Die Anwohner sollen aber jederzeit zu ihren Häusern kommen, ebenso wie alle Geschäfte und Unternehmen zugänglich bleiben, betont Svenja Krämer von der Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken: „Die Grundstücke sind alle erreichbar.“ Der Autoverkehr läuft die ganze Zeit über per Einbahnstraßenregelung in Richtung Hünxer Straße. Auch ein Fußweg bleibt immer nutzbar.

Info Das soll der Ausbau insgesamt bringen Ziele Erneuerung von Kanälen, mehr Parkplätze, Verkehrsinseln, Schutzstreifen für Radfahrer, breiterer Fußweg, der auch von Radlern genutzt werden darf. Kontakte zur Stadt Tiefbauamt, Ludger Veen, Telefon 02064 66351. Wirtschaftsförderung, Svenja Krämer und Christel Brocksch, Telefon 02064 66699 und 66491.

In den umliegenden Wohnstraßen werden sich unweigerlich Schleichverkehre bilden. Denn ortskundige Autofahrer werden sich abseits der ausgewiesenen Umleitung ihre eigenen Wege suchen. Man hofft angesichts dessen bei der Stadt auf das Verständnis der Anlieger. „Alle müssen Geduld haben, und wir beobachten auch die Situation“, sagt Svenja Krämer. Falls irgendwo Problemlagen auffielen, könne man eingreifen.

Für akute Fragen von Anrainern ist als erster Ansprechpartner direkt an der Baustelle der Polier Eric Fröhlich da, sagt sie: „Der Mann vor Ort, der alles weiß.“ Ansonsten gibt es bei der Stadtverwaltung Ansprechpartner im Tiefbauamt und bei der Wirtschaftsförderung.

Das Signal der Wirtschaft an der Augustastraße an ihre Kunden lautet: Man ist und bleibt erreichbar, niemand solle sich von der Baustelle abschrecken lassen. In den Läden sind Plakate aufgehängt, Info-Flyer werden verteilt.

Bis diese Botschaft sich durchgesetzt hat, könnte es trotzdem etwas dauern. „Wir haben ja viele Kunden von auswärts“, erzählt Martina Brauer von „Sonnenstudio und Bodystyle Sonnenzeit“. „Denen muss man schon mal am Telefon erklären, wie sie zu uns hinkommen.“ Im Edeka-Markt von Uwe Bienemann laufen nicht unbedingt Anrufe auf. „Wir merken nur, es ist weniger Kundschaft da“, sagt er. Daniel Jonkmanns von der Jonkmanns GmbH wiederum begegnet der Lage mit Optimismus: „Ich glaube, das dauert jetzt ne Woche, dann wird sich das wieder finden.“

Förderlich für das Geschäft ist so eine Straßenbaustelle vorm Eingang sicher nicht, das ist Svenja Krämer von der Stadt Dinslaken klar. „Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagt sie. Und wenigstens könne man am ersten, fertiggestellten Teil der Straße schon sehen, wie es später mal wird. „Das hilft einem in dieser schweren Zeit auch weiter, wenn man das Ergebnis sieht.“

Damit rund um den Straßenumbau nicht nur geklagt, sondern auch gefeiert wird, ist ein Baustellenfest geplant: am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 13 Uhr. Die ansässigen Geschäfte wollen sich dazu Aktionen überlegen, am besten solche, die draußen stattfinden.