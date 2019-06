Mann war angetrunken : Randalierer greift Polizisten an

Dinslaken Ein alkoholisierter Mann verhielt sich auch gegenüber Polizeibeamten aggressiv.

Ein 32-jähriger alkoholisierter Mann aus Dinslaken beleidigte am Mittwoch gegen 20 Uhr Gäste einer Gaststätte an der Dickerstraße. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten, die ihn aus dem Lokal herausführten, verhielt er sich aggressiv und wenig kooperativ. Auf dem Parkplatz vor dem Lokal wollte er das Einsatzfahrzeug der Polizei beschädigen und zurück in die Gaststätte gehen. Daran wurde er durch die Polizei gehindert, woraufhin der Mann einen Beamten angriff. Nur mit dem Einsatz von Pfefferspray konnte er gestoppt und in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei. Selbst im Gewahrsam der Wache beruhigte sich der 32-Jährige nicht und griff wiederum die Beamten an. Nach einer Blutentnahme blieb er noch eine Zeit im Gewahrsam der Polizei. Bei den Widerstandhandlungen wurde ein 23-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.