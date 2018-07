Leichlingen: CDU fordert Umsetzung Heimatförderung

Leichlingen In Gesellschaft und Politik ist aktuell viel vom Heimatbegriff die Rede. Auch die CDU-Fraktion der Stadt Leichlingen möchte das Gefühl für Heimat und das Bekenntnis zur Heimat stärker in den Fokus rücken.

Deshalb hat sie nun benatragt, dass die Verwaltung ein Konzept für die Umsetzung der Heimatförderung des Landes NRW erarbeitet. In dem entsprechenden Antrag heißt es: „Die Landesregierung wird über fünf Elemente die Gestaltung der Heimat vor Ort für die kommenden Jahre fördern. Die Verbundenheit zur Heimat ist in Leichlingen sehr groß und zeigt sich im großen ehrenamtlichen Engagement unserer Bürger. Dies ist ein wichtiger Grund, warum die Stadtverwaltung aus Sicht der CDU-Fraktion ein Konzept für die Umsetzung der Heimatförderung des Landes NRW erarbeiten soll.“

Diese Fördermöglichkeiten für Leichlinger Vereine, Initiativen und Ehrenamtler zeitnah zu eröffnen, ist der CDU-Fraktion sehr wichtig, heißt es in dem Schreiben. Deshalb erwartet die CDU-Fraktion noch in diesem Jahr ein von der Verwaltung erarbeitetes Konzept, welches in den Fachausschüssen beraten und spätestens in der letzten Ratssitzung 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.