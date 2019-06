Azubi-Tipp : Was tun nach der Einladung?

Wesel Was tun bei der Bewerbung? Azubis aus der Region geben Tipps.

„Ein Ausbildungsbetrieb lädt Dich zu einem Einstellungstest ein? Dann hast Du die erste Hürde auf dem Weg zu einer Ausbildung bereits überwunden. Jetzt liegt es an Dir, Dich auf den Einstellungstest gut vorzubereiten. Informiere Dich über mögliche Aufgabenstellungen und Inhalte des Tests, denn diese sind je nach Beruf sehr unterschiedlich. Vor allem im Internet findet man dazu viele hilfreiche Übungsaufgaben. Du solltest Dir im Vorfeld aber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, da Einstellungstests meist Dein Allgemein- und Grundwissen in verschiedenen Themenfeldern abfragen und eher weniger in die Tiefe gehen. Expertenwissen erwartet niemand von Dir, schließlich sollst Du in Deiner Ausbildung ja auch noch jede Menge lernen.“