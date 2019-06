24 Kilometer lange Tour : Storchenbesuch mit dem Fahrrad

Storchentour HEimatverein Voerde 1.06.2019. Foto: Kurt Mann

Voerde (RP) Wer die Orte der Storchennester kennt, kann in der Region das rege Treiben der Zugvögel beobachten. Der Voerder Heimatverein bietet jedes Jahr eine Storchentour an, die den Spaß am Radeln mit einem Beusch bei den Vögeln verbindet.

60 Besucher waren dieses Jahr dabei. Am Heegerhof erklärte Stefanie Krüßmann vom Nabu fachmännisch Details um das Leben der Störche. Das dortige Nest beinhaltete drei Jungvögel, über die die Storchenfrau wachte. Während des Vortrages schwebte auch der Storchen-Vater heran, um nach einem kurzen Begrüßungsklappern seine Leckerbissen den wartenden Jungtieren zu präsentieren. Die Reise startete in Löhnen und endete im Biergarten der Rheinwacht in Götteswickerhamm – am Ende hatte die Gruppe 24 Kilometer hinter sich gelassen. Foto: Kurt Mann

(RP)