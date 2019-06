Pastor emeritus Wilhelm Schoelen im Interview : Von Höhen und Tiefen in der „Ehe“ mit der Kirche

Voerde Der Geistliche aus Voerde über Aufbruchsstimmung, Ratlosigkeit und über die Bedeutung von Fronleichnam.

Schoelen Es bedeutet, dass Gott in die tiefste Wirklichkeit menschlichen Daseins eindringt und uns nähren will. Gott nimmt unser Dasein zutiefst ernst und will für uns Brot sein, will für uns da sein in all unseren alltäglichen Suchen, Fragen, Hoffnungen, Enttäuschungen. Gott ist mit uns. Lebt mit uns, isst mit uns. Jesus ist mittendrin. Das bedeutet Fronleichnam. Die Frage ist natürlich: Muss man heute nicht andere Wege suchen, um das zu vermitteln? Zum Beispiel feiern wir in St. Paulus Voerde den Hauptgottesdienst zu Fronleichnam an der Feuerwehrwache, voriges Jahr war es am DLRG-Heim. Also an Knotenpunkten, an denen Menschen für andere da sind.