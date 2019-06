Antrag der Unabhängigen Bürgervertretun : UBV: Kumpel-Figur soll in Lohberg bleiben

Dinslaken Die Verwaltung hat die Bergmanns-Figur, die seit der Veranstaltung „Danke Kumpel“ auf dem Lohberger Zechengelände stand, von dort abtransportiert und beim DIN-Service zwischengelagert. Die Verwaltung beabsichtigt, für die Skulptur einen neuen Standort in der Innenstadt zu finden.

Jetzt hat sich die Fraktion der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) der Thematik angenommen. In einem Antrag macht sich die UBV dafür stark, dass die „Danke Kumpel“-Figur „an geeigneter Stelle auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Lohberg mit entsprechendem Fundament“ aufgestellt wird. Begründet wird der Antrag, über den der Rat entscheiden muss, damit, dass seit Aufnahme der Steinkohlenförderung im Jahre 1914 und Entstehung der Zechenkolonie Lohberg der Bergmann und seine Familie untrennbar mit dem Ortsteil Lohberg verbunden seien. Sie hätten das Leben und die Kultur dieses Stadtteils gestaltet und geprägt. „So zeige auch dies Denkmal das größte Erbe des Bergbaus:Solidarität, Kameradschaft und Gleichheit“, heißt es in dem Antrag. Daher ist es nach Ansicht der UBV unerlässlich, „die Skulptur als Dank an die Bergleute an dem Ort zu belassen, an dem sie ihren schweren Beruf ausgeübt und ihr Leben gelebt haben“. Nicht anders hätten auch die Städte entschieden, in denen ein derartiges Denkmal errichtet worden sei.