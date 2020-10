Täter hatten Plan und schweres Gerät : Diebe stehlen tonnenschwere Hebebühnen von Autowerkstatt

Dinslaken Es geschah in der Nacht zu Dienstag. Diebe haben zwei funkelnagelneue Hebebühnen vom Areal einer Autowerkstatt gestohlen. Die Geräte wiegen vier und sechs Tonnen – besonders heimlich können die Täter da eigentlich gar nicht gewesen sein.

Diebe haben in Dinslaken zwei tonnenschwere Hebebühnen vom Gelände einer Autowerkstatt gestohlen. Die Täter müssen irgendwann in der Nacht zu Dienstag mit einem Plan, Kenntnissen und schwerem Gerät angerückt sein.

„Die Hebebühnen lagen in Folie verpackt und in Transportkisten aus Holz neben der eigentlichen Werkstatt“, erklärt Polizeisprecher Timm Wandel die Situation. Sie sollten demnächst in den Arbeitsräumen eingebaut werden. Es handelt sich um große Maschinen mit einem Gewicht von vier und sechs Tonnen. „Die Täter haben einen Gabelstapler benutzt, um die zu bewegen“, erklärt Wandel weiter. Diesen hatten die Täter auf dem Gelände vorgefunden.