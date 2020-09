An der B 8 in Wesel : Baumaschinen aus Rohbauten gestohlen

Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen des Diebstahls melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wesel Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Baustelle an der Reeser Landstraße (B 8) in Wesel-Feldmark verschiedene Maschinen und Werkzeuge gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat in der Zeit von Mittwoch, 18.15 Uhr, bis Donnerstag, 8.20 Uhr, verübt worden sein. Die Diebe nahmen aus den überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten unter anderem Bohrmaschinen, Kompressoren, Schrauben und Messgeräte mit. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 in Verbindung zu setzen.

(RP)