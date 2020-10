Im November kommt das Werk heraus : Voerder schreibt Buch über die Geschichte der Jagd

Dieter Stahmann mit seiner Jagdhündin Akira von Westhellen auf einer Bank in seinem Garten. Foto: Heinz Schild

Voerde Dieter Stahmann ist seit mittlerweile 65 Jahren Jäger. Jetzt hat der 83-Jährige ein Buch geschrieben, das den Titel „Weidwerk im Wandel“ trägt und voraussichtlich im November erscheinen wird.

Ein großer Naturfreund ist er nach eigener Aussage schon immer gewesen. Während sein Vater passionierter Angler war, hat Dieter Stahmann sich bereits in früher Jugend für das Jagen begeistert und mit 17 Jahren seinen Jugendjagdschein gemacht. „Mein erstes Gewehr war eine alte Flinte, die mein Vater, der Schuhmachermeister war, damals für ein Paar Gummistiefel von einem Bauern erworben hatte“, erinnert sich Stahmann an seine Jugend in Niedersachsen. Mit dieser Flinte hat er damals Karnickel geschossen. Beruflich kam der heute 83-Jährige 1969 an den Niederrhein nach Voerde, wo der Diplom-Volkswirt in Emmelsum an der dortigen Aluminiumhütte arbeitete, deren Geschäftsführer er später wurde.

Als er dann in Pension war, entdeckte er das Schreiben über sein liebstes Hobby für sich. Sein erstes Buch erschien 2004 im Selbstverlag. „Bücher schreiben ist einfach, Bücher verkaufen schwer“, sagt Stahmann, der sich inzwischen auf Jagdhistorie („von der Eiszeit bis vorgestern“) spezialisiert hat und für den das Schreiben ein Hobby darstellt. „Jäger lesen ja nicht so sehr viel“, wie er weiß. Besinnungsaufsätze und abenteuerliche Jagdgeschichten mit „Knallebumm“ sind nach seiner Einschätzung out. Deshalb konzentriert er sich auf historische und philosophische Themen zur Jagd. „Nur aus der Geschichte lässt sich die Gegenwart verstehen“, ist Dieter Stahmann überzeugt.

Info Das neue Buch von Dieter Stahmann Weidwerk im Wandel Das neue Buch des Voerder Jägers Dieter Stahmann trägt den Titel „Weidwerk im Wandel“. Diese kleine Geschichte der deutschen Jagd soll im November erscheinen. Das Buch ist 250 Seiten stark und enthält 160 Abbildungen. ISBN 978-3-946324-35-5 Preis 24,95 Euro Herausgeber und Bezug Nordwest Media Verlagsgesellschaft, Am Lustgarten 1, 23936 Grevesmühlen, Telefon 03881 2339, E-Mail info@nwm-verlag.de, www.nwm-verlag.de

Sein neues Buch, das voraussichtlich im November erscheinen wird, trägt den Titel „Weidwerk im Wandel“, dabei handelt es sich um eine kleine Geschichte der deutschen Jagd, die der Voerder auf rund 250 Seiten erzählt. Er beginnt in der Eiszeit, als das Jagen die Grundlage der materiellen Existenz der Menschen darstellte. Als vor etwa 7000 Jahren die Jagd in Europa dann nicht mehr existenznotwendig war, wurde dennoch weiter gejagd. Das Jagen wurde zur Leidenschaft, zum Sport und diente der Repräsentation.

In den zurückliegenden 7000 Jahren ist die Jagd dem jeweils herrschenden Zeitgeist unterworfen gewesen, wurde von ihm geformt und ist von den äußeren Verhältnissen beeinflusst worden, wie Stahmann in seinem Buch ausführt. Um die Verflechtungen und Beziehungen sichtbar zu machen, geht der Autor nicht nur auf die technische und rechtliche Entwicklung der Jagd ein, sondern auch auf Geschichte und Umwelt, Gesellschaft, Technik, Wirtschaft und die geistigen Strömungen in Literatur und Kunst. Im Zentrum seines Buches steht der jagende Mensch, nicht die Wildtiere und auch nicht die Jagdwaffen.

Jäger ist Dieter Stahmann seit nunmehr 65 Jahren. 20 Jahre lang leitete er den Hegering seiner Heimatstadt Voerde, sieben Jahre war er Vorstandsmitglied der Kreisjägerschaft Wesel. Er ist Pächter eines Jagdreviers im Sauerland.