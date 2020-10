Kostenpflichtiger Inhalt: Kreistag in Wesel befasst sich Mittwoch mit „Kooperationsstandorten“ : Logistikpark: Erste Hürde für die Gegner

Das war die Versammlung zur Gründung einer Bürgerinitiative gegen einen Logistikpark. Sie hat derzeit mehr als 300 Mitglieder. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Die Politik im Kreis Wesel befasst sich am Donnerstag mit den Plänen für große Industrie- und Gewerbeflächen, also mit „Kooperationsstandorten“. Es geht unter anderem um das Konzept für einen Logistikpark in Barmingholten.