Neue Fälle in vier der 13 Kommunen : Zehn neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel

Neue Fälle in vier der 13 Kommunen

Die Zahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel hat sich am Dienstag, 6. Oktober, 12 Uhr, um zehn Fälle erhöht. In Dinslaken und Hünxe gab es jeweils drei neue Infektionen, in Hamminkeln und Moers jeweils zwei, teilte die Kreisverwaltung mit.