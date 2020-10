Einbruch in Krefeld : Nächtliche Diebe in Kirche St. Anna

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Zwischen 2 und 3.30 Uhr sind in der Nacht zu Montag Unbekannte in das Pfarrheim und die Krypta An der Annakirche eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Täter mehrere verschlossene Türen zu Büros und Lagerräumen auf. Es entstand ein hoher Sachschaden. Aus den Büros stahlen die Diebe unter anderem Elektronikartikel.

Hinweise von möglichen Zeugen an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)