Ein paar Tage vor dem Termin : Verdi verhindert verkaufsoffenen Sonntag

Dinslaken Noch Anfang der Woche hat die Stadt Dinslaken damit gerechnet, den verkaufsoffenen Sonntag am 11. Oktober tatsächlich durchführen zu können. Jetzt ist klar: Es wird nichts daraus. Die Gewerkschaft Verdi ist dazwischengegrätscht.

Der verkaufsoffene Sonntag, der am 11. Oktober in der Dinslakener City stattfinden sollte, fällt aus. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erfolgreich einen Eilantrag gegen die Rechtsverordnung gestellt, durch die der Verkauf auch ohne äußeren Anlass – etwa ein Stadtfest – ermöglicht werden sollte. Das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf setzte die Stadt am Mittwoch darüber in Kenntnis und teilte zugleich mit, dass es dem Verdi-Antrag stattgeben werde.