Viele bunte Aktionen in Dormagen geplant : Verkaufsoffener Sonntag findet in diesem Jahr statt

Dormagen Am Mittwoch kündigte Guido Schenk von der CiDo an, dass der verkaufsoffene Sonntag wie geplant stattfinden kann. Welche Aktionen die Kunden erwarten können.

Zur Freude aller Geschäftsinhaber und Shoppingbegeisterten wird der diesjährige verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt wie geplant durchgeführt. Geschäfte entlang der Kölner Straße und in den Seitenstraßen sind dann zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Allerdings ist jedem Laden freigestellt, ob er sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt oder nicht. Das kündigte Guido Schenk, Leiter der CityOffensive Dormagen (Cido), am Mittwoch an.