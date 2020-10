Kostenpflichtiger Inhalt: Kind aus der 8. Klasse positiv getestet, 33 Schüler in Quarantäne : Neuer Corona-Fall an der Realschule in Hiesfeld

Proben für Corona-Tests (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dinslaken In einer 8. Klasse an der Realschule am Gustav-Heinemann-Schulzentrum gibt es einen Coronafall, insgesamt 33 Jugendliche gelten als Kontaktpersonen. Somit sind an der Einrichtung nun insgesamt 79 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Der Übergang zum Unterricht via Internet laufe nahtlos, erklärt die Schule.