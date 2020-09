Geldautomat an Einkaufszentrum : Diebe sprengen Automatenhäuschen in Langenfeld

Langenfeld Auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Langenfeld haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten trotz sofortiger Verfolgung fliehen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Langenfeld ein Geldautomatenhäuschen auf einem Parkplatz gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Objekt vollständig zerstört. Auch ein in der Nähe befindlicher Unterstand für Einkaufswagen wurde durch die Wucht der Explosion erheblich beschädigt.

Anwohner, die durch den lauten Knall aufgewacht waren, hatten die Polizei gegen 3 Uhr nachts alarmiert. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte am Einkaufszentrum am Hugo-Zade-Weg konnten die Täter sogar noch vorfinden. Diese flohen jedoch in einem dunklen silbergrauen Audi mit Viersener Kennzeichen in Richtung A59.