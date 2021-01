Digitale Endgeräte für die Schüler : Comenius-Gesamtschule erhält Tablets

Voerde Die Stadt Voerde als Schulträger stellte über 100 Geräte für das digitale Lernen zur Verfügung. Damit wird der dringendste Bedarf gedeckt.

Die Stadt Voerde als Schulträger hat den Schülern der Comenius Gesamtschule, die nicht ausreichend für digitales Lernen im eigenen Haushalt ausgestattet sind, mehr als 100 Tablets geliehen. So können die Kinder über die schuleigene Lernplattform am Distanzlernen teilnehmen. „Auch wenn noch nicht alle Schülerinnen und Schüler Tablets bekommen konnten, so sind wir froh, den dringendsten Bedarf erst einmal versorgt zu haben“, sagte Schulleiterin Ursula Reinartz.