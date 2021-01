Brand in Dinslaken-Lohberg : Defektes Gerät führt zu Feuer in Mehrfamilienhaus

Dinslaken Die Feuerwehr Dinslaken löschte einen Brand, der sich in einem Mehrfamilienhaus in Lohberg von der Küche aus auszubreiten drohte. Mehrere Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Vermutlich wegen eines technischen Defektes an einer Spülmaschine ist es am Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lohberg gekommen. Das Unglück ereignete sich um etwa 19.15 Uhr in der Wohnung eines 28-jährigen Mannes in der ersten Etage. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Brand von der Küche der betroffenen Wohnung aus bereits auf ein Vordach im rückwärtigen Bereich des Gebäudes übergegriffen. Da die Gefahr bestand, dass er sich als nächstes auch auf das eigentliche Hausdach ausbreiten könnte, wurden ein Vater mit seinem vierjährigen Kind aus einer anderen Wohnung des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr führte die beiden unter Schutzhauben gegen den Brandrauch durch das leicht verrauchte Treppenhaus nach draußen.