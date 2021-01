Auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße : Exhibitionist erschreckt zwei Radfahrerinnen

Dinslaken Die beiden Radfahrerinnen ahnten nichts Böses, als sie am Sonntagabend auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße unterwegs waren. Bis sich der Mann, der vor ihnen herlief, plötzlich umdrehte.

Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße zwei Radfahrerinnen erschreckt. Die beiden Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt), waren gegen 18.40 Uhr in Richtung Ziegelstraße unterwegs. Zwischen den Straßen Rabenkamp und Raymannsgrund lief vor Ihnen ein unbekannter Mann. Dieser drehte sich plötzlich zu den Mädchen um und zeigte sich in schamverletzender Weise. Anschließend flüchtete der Unbekannte in die Straße Rabenkamp.