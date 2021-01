E-Mobilität in Niederkrüchten : Zwei neue Ladesäulen für E-Autos in Elmpt

An der Ladesäule (v.l.): Bürgermeister Karl-Heinz Wassong, Wirtschaftsförderer Frank Grusen, Andreas Breuer (RSC) und Kevin Kettel (ETN). Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten Zwei neue Ladesäulen für Elektroautos wurden an der Industriestraße in Elmpt aufgestellt. Damit erhöht sich die Anzahl von bisher sieben auf neun. Eine gute Infrastruktur auch in ländlichen Gebieten ist für die Akzeptanz von E-Autos wichtig.

Die sieben Standorte für E-Ladesäulen werden erweitert: Zwei neue Ladesäulen sind ab sofort an der Industriestraße, Ecke Alte Zollstraße 50 in Niederkrüchten-Elmpt, 200 Meter von McDonald´s entfernt, in Betrieb. Dies geht auf eine Initiative von Andreas Beuer zurück.

Breuer ist Geschäftsführer der Firma RSC Elektronmanagment, er hat jetzt in Kooperation mit der Investorengesellschaft ETN unweit seines Betriebs zwei Ladesäulen für vier Autos installiert, kostenfrei für die Gemeinde. Für bessere Beleuchtung sorgt eine neue Laterne. Eine Ladesäule verfügt über ein festes Ladekabel. Wie das Aufladen funktioniert: Die Bezahlung ist via Smartphone und Kreditkarte, mit den meisten Ladekarten anderer Anbieter möglich. Diese können kostenlos unter Ladekarte@etn-info.de angefordert werden.

Frank Grusen, Wirtschaftsförderer in Niederkrüchten, war schnell von der Idee für die Gemeinde-eigenen Flächen überzeugt: „Die Ladesäulen in direkter Nachbarschaft zu mehreren Unternehmen und dem Elmpter Wald machen hier Sinn.“ Auch Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) ist zufrieden: „Unsere Mobilität von morgen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Dass hier ein lokaler Akteur eine Lademöglichkeit schafft, ist ein besonders schönes Zeichen.“ Die Zulassungszahlen von Elektroautos steigen seit einigen Monaten deutlich. Damit sind auch mehr Ladesäulen nötig.