Bildung in Mettmann : Inklusionspreis für Schule an der Herrenhauser Straße

Inklusionspreis für Schule an der Herrenhauser Straße

Bildung in Mettmann

Mettmann Inklusion erfordert Einsatz, ist am Ende aber ein Pluspunkt für alle Beteiligten. An der städtischen Grundschule Herrenhauser Straße ist dies selbstverständlich. Die Schule wurde für ihr Konzept ausgezeichnet.

„In Kooperation mit der Uni Köln und dem Kreisschulamt haben wir insgesamt drei Jahre an einem intensiven Programm teilgenommen und in verschiedenen Modulen beispielsweise Lerninhalte für zielgleichen Unterricht aller Schülerinnen und Schüler erarbeitet“, erklärt Schulleiterin Krohm. Aufbauend auf dem Projekt „Mettmann 2.0 - Schule auf dem Weg in die Inklusion“, das zuvor im Auftrag des Kreises Mettmann durchgeführt wurde, standen außerdem Themen wie Teamentwicklung und Planung, die Erhebung von Lernvorraussetzungen und -fortschritten oder der Umgang mit herausfordernden Lehr- und Lernsituationen auf dem Programm.