Fechten : Lisa Marie Löhr und Kassian Meier stehen „Degen bei Fuß“

Haan Ohne Turniere kommen die beiden EM-Teilnehmer in ihrer sportlichen Entwicklung nicht weiter – und hoffen, bald wieder auf der Planche zu stehen.

Auch Kassian Meier vermisst die Herausforderung des Duells auf der Planche. „Ich liebe es, mich mit anderen Fechtern zu vergleichen. Deshalb sind Turniere das Wichtigste für mich beim Fechten“, sagt er und fährt fort: „Mit dem Gegner zu kämpfen, zu zeigen, was ich kann und im Idealfall das Gefühl, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat, machen diesen Sport so genial.“ Der 16-Jährige zieht aus Siegen und Niederlagen gleichermaßen einen Lerneffekt. „Gewinnen fühlt sich natürlich zunächst einmal am besten an, am meisten motivieren mich aber die Niederlagen. Aus Niederlagen – je härter, desto besser – lerne ich am meisten. Durch sie erkenne ich meine Schwächen und kann an ihnen arbeiten.“