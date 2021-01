Verkehrsprojekte : Das sind Mettmanner Baustellen 2021

Sie haben rund 900.000 Euro gekostet und stehen kurz vor ihrem Ende: Die umfangreichen Arbeiten am Verkehrsknotenpunkt Elberfelderstraße/Bergstraße. Derzeit wird auf der südlichen Seite gearbeitet. Ziel ist es, den Durchgangsverkehr aus der Bergstraße zu verbannen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Neben bekannten Engstellen wie etwa an der Peckhauser Straße oder auf der Elberfelder Straße stehen eine Reihe weiterer Straßenbauprojekte in diesem Jahr an. Die hohe Lebensdauer einer Straße hängt an der sorgfältigen Pflege.

Hier kann selbst die Einkaufsfahrt zum Supermarkt zur Geduldsprobe werden: Auf der Peckhauser Straße steht Metzkausen still. Je nach Verkehrslage – bis zu 30 Minuten und mehr. Bei der Vogelperspektive auf die Mettmanner Baustellen 2021 ist dieser Klassiker erneut dabei. Der Hauptausschuss erfuhr vor kurzem: Die Erneuerung der Fahrbahn werde bis in die zweite Jahreshälfte hinein dauern.

Am Übergang zwischen Düsselring und Hubertusstraße soll demnächst die Fahrbahndecke erneuert werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Apropos: Straße. Sie soll nach Angaben des Baudezernenten Kurt Werner Geschorec im Hauptausschuss im Durchschnitt 60 Jahre lang halten. Erst dann seien die wasserundurchlässigen obersten vier Zentimeter einer Mettmanner Straße hinüber. Dafür gibt es allerdings eine Vorbedingung. Innerhalb der 60 Jahre müsse eine Fahrbahndecke mindestens zwei Mal saniert werden. Nur so könne man verhindern, dass Wasser eindringt und sich eine ehemals ebene Fahrbahn in eine Schlaglochpiste verwandelt. Solche Unebenheiten lassen sich zwar kurzzeitig flicken. Doch nach Meinung vieler Experten ist es eben genau das: Flickwerk. Anstatt immer wieder Einzelstellen auszubessern, steht irgendwann eine komplette Erneuerung an. Einen Überblick über die von der Stadt für dieses Jahr geplanten Arbeiten geben wir auf dieser Seite.

Der Verkehrsknotenpunkt Düsseldorfer Straße/Goethestraße wird 2021 komplett neu geordnet und soll eine frische Teerdecke bekommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)