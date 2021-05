Vor dem Schulstart : Alles, was tägliche Wege sicherer macht

Ratingen Wieder am Start: Für Vorschulkinder gibt es im Kreis Mettmann die große Aktion „Sicher zur Schule“. Wegen der Pandemie fand diesmal keine Auftaktveranstaltung statt.

Alle Vorschulkinder und damit die zukünftigen Erstklässler im Kreis Mettmann sollen bereits im Kindergarten ihren Schulweg üben – am besten gemeinsam mit den Eltern – und zu Fuß. Dazu hat die Kreisverkehrswacht Mettmann seit Ostern dieses Jahres über 4000 hochwertige und kostenlose Übungshefte und Informationsbroschüren an alle Kindergärten für die Vorschulkinder und ihre Eltern im Kreisgebiet verteilt.

Darüber hinaus wurden an die Vorschulkinder Reflektor Eulen verteilt, die von der Firma Lhoist zur Verfügung gestellt wurden. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas können so die ersten Regeln und Hinweise für die Kinder im Straßenverkehr spielerisch üben. In diesem Jahr wurde auf Grund der besonderen Situation auf eine offizielle Eröffnungsveranstaltung verzichtet und es erfolgte eine symbolische Übergabe der Arbeitsmaterialien.