Neu in der Stadtbücherei Dinslaken : Revoltierende Frauen

Burkhard Spinnen, ein profilierter Erzähler, Kinder- und Sachbuchautor, wurde den RP-Lesern zum ersten Mal 2016 mit einer sehr persönlichen Liebeserklärung an das Buch vorgestellt („Das Buch“). Von ihm stammt auch einer der gelungensten Beiträge zum Fontane-Jahr 2019 (200.

Geburtstag am 30. Dezember): „Und alles ohne Liebe“ ist eine Einladung, die Romane Fontanes neu zu lesen – so, als spielten sie nicht im wilhelminischen Deutschland, sondern im Hier und Heute. Im Vordergrund der ungewöhnlichen Neu-Interpretation der acht „Berliner Romane“ Fontanes stehen bei Spinnen elf Frauengestalten, die auf unterschiedliche Weise in Konflikt stehen mit den Konventionen ihrer Zeit. Die Bandbreite der Verhaltensweisen reicht von den in der Vergangenheit verhafteten Schwestern Poggenpuhl, die am vergangenen Glanz festzuhalten suchen, bis zur lebenstüchtigen Aufsteigerin Jenny Treibel und zu Mathilde Möhring, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt.