Mieterin ins Krankenhaus gebracht : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Hiesfeld

Brandeinsatz am Rembrandtweg in Hiesfeld. Foto: FEuerwehr/Feuerwehr

Dinslaken Zimmerbrand in Hiesfeld: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen.

Einen Zimmerbrand musste die Feuerwehr am Freitagmorgen in Hiesfeld löschen. Gegen 8.21 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Als der Löschzug eintraf, stand in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg ein Raum bereits voll in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein übergreifen des Brandes auf die gesamte Wohnung verhindert werden. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Die Mieterin der Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte gegen 9.45 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren insgesamt 39 Einsatzkräfte der Einheit Hauptwache, der Einheit Stadtmitte sowie der Einheit Hiesfeld und der Rettungsdienst.