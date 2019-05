Geschäfte in China angestrebt : Stadtwerke versprechen Kunden konstante Preise

Dinslaken Das kommunale Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn von 22,7 Millionen Euro, die Stadt Dinslaken erhält 15 Millionen.

Als Grund für den geschäftlichen Erfolg führt Josef Kremer an, dass das Unternehmen seine Hausaufgaben frühzeitig gemacht habe, einer der günstigsten Versorger bei Strom, Gas und Wasser in der Region sei (allerdings nicht der „Billigheimer“), der den Kunden günstige Preise und einen verlässlichen Service biete, für sie an 365 Tagen im Jahr vor Ort da sei. Seine Preise will das Unternehmen auch nächstes Jahr relativ konstant halten, losgelöst von Netzentgelten beim Strom. Dies sei möglich, weil das Unternehmen langfristig eingekauft habe. Wenn alles so bleibe und sich die Rahmenbedingungen nicht gravierend änderten, „können wir konstant bleiben“, so Geschäftsführer Josef Kremer. Erklärtes Ziel ist es, bei den Preisen langfristig ein günstiges Niveau zu halten. Dies werde von den Kunden honoriert. Durch die Preisgestaltung des Unternehmens gebe es kaum noch Kundenverluste in Dinslaken. Es sei sogar gelungen, einige abgesprungene Kunden zurückzugewinnen, die mit Billiganbietern Schiffbruch erlitten hätten.