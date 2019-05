11. Juni : Verein: Freibad-Sanierung preiswert möglich

Dinslaken Über Ergebnisse der Machbarkeitsstudie will Freibadverein in der Mitgliederversammlung informieren.

Über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen die Mitglieder des Freibadvereins in der nächsten Mitgliederversammlung informiert werden. Diese findet am Dienstag, 11. Juni, Beginn 19 Uhr, in den Räumen des Huberts an der Trabrennbahn statt. In dieser Sitzung wird auch die Einschätzung eines Rechtsanwalts vorgestellt, den der Freibadverein beauftragt hatte, unter anderem die im Ratsbeschluss von März geforderte Bürgschaft in Höhe des Investitionsvolumen von bis zu acht Millionen Euro juristisch zu bewerten. Wie Thomas Giezek erklärte, soll eine solche Bankbürgschaft, die das Architektur-, beziehungsweise Planungsbüro beibringen soll, das die Freibadsanierung übernimmt, sittenwidrig sein. Zudem ist nach Giezeks Worten keine europaweite Ausschreibung der Planung der Freibadsanierung bei einem reduzierten Kostenvolumen von 1,9 bis 2,5 Millionen Euro erforderlich. Der Ratsbeschluss von März enthält die Auflage, dass das Architektur-/Planungsbüro sich an der erneuten europaweiten Ausschreibung für das Hiesfelder Bad beteiligen muss.